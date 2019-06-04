مهاجم زيمبابوي يحلم باستدعاء روح أياكس في أمم أفريقيا

يحلم نوليدج موسونا، مهاجم منتخب زيمبابوي، بتكرار تجربة فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.



وستلعب زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب مصر صاحبة الضيافة والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وتسعى لتخطي دور المجموعات لأول مرة في تاريخها بعد أن حصلت على نقطة واحدة فقط من 3 مباريات في النسخة الأخيرة.



وقال موسونا، في تصريحات لوكالة أنباء "رويترز" خلال معسكر تدريب المنتخب في جنوب أفريقيا: "لدينا فريق جيد يتمتع بمهارات جيدة، نعمل بقوة لتصحيح أخطاء البطولة الأخيرة".



وأضاف: "لدينا خبرة كافية، وهدفنا الأول تخطي دور المجموعات لأول مرة".



ويقول موسونا، لاعب أندرلخت البلجيكي، إن زيمبابوي واثقة من تقدمها رغم أنها الفريق الأقل فرصا في المجموعة، ويعول على تصدر الفريق مجموعته في التصفيات التي كانت تضم أيضا الكونغو الديمقراطية.



وأوضح: "هناك الدولة المضيفة وهي دائما مرشحة للفوز باللقب، فريق الكونغو الديمقراطية قوي وهو يدرك ما يمكن أن يتوقعه منا جيدا.. وأوغندا فريق جيد جدا أيضا".



وواصل: "زيمبابوي هو المنتخب الأقل فرصا للفوز في المجموعة، لكن هذا في حد ذاته يجب أن يكون حافزا للفريق ليقول للفرق المنافسة إنه مثل فريق أياكس أمستردام، لكن في كأس الأمم الأفريقية".



وأشار المهاجم الزيمبابوي إلى أن ما حققه الفريق الهولندي من مفاجأة بالتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم كان مثيرا للغاية.



وأتم: "نحن ذاهبون للقتال ولإحباط طموحات الفرق الأخرى".