مدير يوفنتوس يسخر من تصريحات ساري

سخر فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، من التصريحات التي أدلى بها مواطنه ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي.



وكان ساري أكد في تصريحات سابقة حنينه للعودة إلى إيطاليا، ليثير العديد من التكهنات حول قرب توليه تدريب يوفنتوس في الموسم المقبل.



وقال باراتيسي، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "ساري يقول إنه يفتقد إيطاليا كثيرا، لكن كل الإيطاليين كذلك، فنحن نأكل هنا جيدا".



وأضاف: "لدينا أفكار واضحة بخصوص المدرب الجديد، نحن نعمل على مجموعة من الأسماء بشكل هادئ، ولا نعمل على اسم واحد، وليس لدينا وقت محدد لإنهاء الصفقة".



وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن تشيلسي منح الضوء الأخضر للمدرب الإيطالي للتفاوض مع يوفنتوس من أجل تدريب الفريق في الموسم المقبل.



يُذكر أن ساري عمل مدربا لنابولي في الفترة بين عامي 2015 و2018، قبل أن يتولى تدريب تشيلسي مطلع الموسم المنصرم.