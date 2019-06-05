ارتفاع أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ61.70 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مع صعود القوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات السابقة.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.7% إلى 61.70 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 60.21 دولار في وقت سابق من التداولات.



كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بأكثر من 0.4% إلى 53.44 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعًا عند 52.43 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.



وتخفض أوبك وحلفائها الإنتاج منذ بداية العام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول سابقًا لـ"الدستور": "إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة".