عواصف ترابية تضرب عددا من المناطق بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد مساء اليوم الثلاثاء، عواصف ترابية ضربت عددا من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ.



وقرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.



وأكد تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث، للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع أي حادث جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.



يذكر أن موجة من العواصف الترابية ضربت مساء اليوم الثلاثاء عدد من محافظات الصعيد وتسببت في حجب الرؤية علي الطرق السريعة وغلق عدد من الطرق، فيما زادت حدتها بالمناطق الجنوبية.