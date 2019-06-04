رافائيل نادال وروجر فيدرر يتأهلان لدور الثمانية لبطولة رولان جاروس للتنس

تأهل لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال اليوم الثلاثاء، لدور الثمانية لبطولة رولان جاروس للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.



ونجح المصنف الثاني عالميا للتأهل لدور الثمانية بعد فوزه على الياباني كي نيشيكوري المصنف السابع بثلاث مجموعات نظيفة بعد توقف اللقاء في المجموعة الثالثة لهطول الأمطار، وكانت نتيجة المجموعات 6-1 و6-1 و6-3.



وفي مباراة أخرى تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث إلى الدور ذاته وذلك عقب الفوز على مواطنه ستان فافرينكا، بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة بواقع 7-6، 4-6، 7-6،، 6-4.