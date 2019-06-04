اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش يدرس العودة للبوندسليجا

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن لاعب كرة القدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفي.



وأوضحت الصحيفة أن رحيل ماندزوكيتش المحتمل يأتي مع اقتراب ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لتشيلسي، من تولي المهمة الفنية للبيانكونيري خلفًا لماسيمليانو أليجري.



وأضافت أن المهاجم الكرواتي أمامه خيارين، الأول يتمثل في رحيله إلى الصين، لاسيما وأنه كان هدفًا أساسيًا في الفترة الأخيرة لبعض الأندية الصينية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه، بجانب قدرتها على دفع رواتب ورسوم نقل كبيرة لماريو في حين أن الخيار الثاني يتمثل في العودة إلى الدوري الألماني، والانضمام لبوروسيا دورتموند، الذي راقب اللاعب باهتمام.



يشار إلى أن ماندزوكيتش سبق له أن لعب برفقة نادي بايرن ميونخ، وتوج بـ 8 ألقاب معه ما بين بطولات محلية وقارية.