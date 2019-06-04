المحكمة الرياضية الدولية ترفض استبعاد الكاميرون من أمم إفريقيا

رفضت المحكمة الرياضية الدولية، الدعوى التي قدمها منتخب جزر القمر، للمطالبة باستبعاد منتخب الكاميرون من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.



وطالب اتحاد الكرة في جزر القمر بمشاركة منتخب بلاده في أمم أفريقيا، بعد قرار (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) كاف بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون، وتأكيد ضرورة معاقبة الكاميرون بسبب تقصيرها في استضافة الحدث بالاستبعاد من البطولة.



وأكدت المحكمة قرار كاف بتأهل الكاميرون للبطولة بعد صعوده عبر التصفيات، وشددت على أن إقصاء الكاميرون لا يعطي الحق لجزر القمر في الترشح، لحصوله على المركز الأخير في المجموعة.



وصعد منتخب المغرب متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة ثم الكاميرون بنفس الرصيد ثم مالاوي برصيد 5 نقاط ثم جزر القمر بفضل المواجهات المباشرة لصالح مالاوي.