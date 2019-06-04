اللاعبان دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو يرحلان عن ليفربول

أعلن نادي ليفربول لكرة القدم رحيل لاعبيه دانييل ستوريدج الإنجليزي وألبرتو مورينو الإسباني بعد انتهاء عقديهما مع النادي بنهاية الموسم الحالي.



ووجه النادي الإنجليزي الشكر للاعبين لمساهماتهما مع الفريق على مدار السنوات الماضية، متمنيا لهما التوفيق في الخطوة المقبلة.



من جانبه، أعرب المدرب يورجن كلوب - على الموقع الرسمي للنادي اليوم الثلاثاء - عن شكره للاعبين قائلا "كانا هنا حين جئت كمدرب وخلال هذه الفترة، مثل الجميع، ساهما في بناء فريق يمضي في الطريق الصحيح، بدونهما لم نكن لنكون الفريق الموجود الآن".



وأشار إلى أن ستوريدج قائد عظيم في غرفة الملابس، ذكي، ولا يخاف التحدث بصوت عال، فضلا عن كونه رائعا مع لاعبين صغار كثر، مؤكدا أن الفريق سيفتقد اللاعبين،مضيفا في الوقت نفسه "لكن بمقدورنا أن نقول وداعا بأفضل شكل ممكن، يا رجال، ترحلان وأنتما بطلان لأوروبا".



ولعب ستوريدج في ليفربول منذ انتقل للفريق في يناير 2013 قادما من تشيلسي، وفي 160 مباراة مع الفريق سجل 67 هدفا، بينما تعاقد ليفربول مع مورينو في أغسطس 2014 وشارك الإسباني في 141 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف.