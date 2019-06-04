الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مكاسب قطاع السيارات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم قطاع السيارات ومع مكاسب "وول ستريت".



وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 3.2% لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنحو 0.2%.



وجاء صعود الأسهم الأوروبية مع مكاسب قوية لنظيرتها الأمريكية خلال التعاملات مع تراجع المخاوف التجارية وبعد تصريحات رئيس الفيدرالي.



ودعت الصين الولايات المتحدة إلى الحوار والاحترام المتبادل من أجل حل الصراعات التجارية بينهما.



ويجري الرئيس الأمريكي زيارة إلى بريطانيا في الوقت الحالي وصرح بإمكانية إجراء صفقة تجارية كبيرة مع المملكة المتحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق التجاري قد يشمل الخدمات الصحية الوطنية.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة هناك لأدنى مستوى بـ11 عامًا.



وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6 بالمئة إلى 372.7 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.5% عند 11917.1 نقطة.



أما مؤشر "فوتسي" البريطاني فانخفض بنحو 0.4% عند 7214.2 نقطة، بينما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5% مُسجلًا 5268.2 نقطة.



واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.1238 دولار.