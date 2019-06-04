ترامب: الولايات المتحدة ستتوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن هواوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سوف تتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن "هواوي" الصينية.



وذكر ترامب خلال مؤتمر صحفي مع تريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، اليوم الثلاثاء: "لدينا علاقة استخباراتية جيدة مع المملكة المتحدة وسنكون قادرين على حل أي خلافات".



وعند سؤاله عما إذا كان سيفرض أي قيود على مشاركة المعلومات الاستخباراتية إذا لم تُقيد بريطانيا استخدام معدات هواوي، قال ترامب: "لا، لأننا سنحصل على اتفاقية مطلقة بشأن هواوي وكل شيء آخر".



وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد ناقشنا ذلك، لا أرى أي قيود على الإطلاق، لم تكن لدينا قيود، هذا حليف وشريك عظيم حقًا ولن نواجه أي مشكلة، وكانت الولايات المتحدة دعت حلفاءها لعدم استخدام تقنيات هواوي، مشيرةً إلى أن الشركة الصينية تشكل خطرًا على الأمن القومي".



وفي الشهر الماضي، أدرجت واشنطن الشركة الصينية ضمن قائمة الشركات التي مثل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.



كما قررت بعض الشركات الأمريكية منع "هواوي" من الحصول على المكونات وقطع الغيار، وذلك قبل أن تتراجع عن القرار لمدة 3 أشهر.