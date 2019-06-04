عاصفة ترابية تضرب محافظة أسيوط

شهدت محافظة أسيوط عواصف ترابية ضربت جميع المراكز والقرى، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدد من قري المحافظة.

وأطلق ديوان عام محافظة أسيوط عدة تحذيرات نتيجة رصد نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة.

وأوضحت غرفة عمليات المحافظة أنه تم التنسيق مع جميع القطاعات الخدمية ومع مديرية أمن أسيوط وإدارة المرور بالمحافظة للتغلب علي الرياح وسط تحذيرات السائقين علي الطرق السريعة والزراعية.

فيما تم التنبيه علي رؤساء المراكز والقري بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي مع ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة والسكان وشركة مياه الشرب وجميع القطاعات الخدمية.