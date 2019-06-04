عواطف ترابية تضرب قري ومدن الوادي الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، لعواصف ترابية، ورياح شديدة بقري ومدن المحافظة تسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية وخاصة الطريق الواصل بين "الداخلة" و"الخارجة " و"الخارجة - أسيوط " جراء تزايد سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال.



ورفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة درجة الاستعداد، معلنة حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ بعد ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة اليوم.



وشددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين، وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظًا على سلامتهم، كما تابعت غرف العمليات بالمحافظة تطورات الأحوال الجوية، ومستوى حدة العواصف الترابية التي تتفاوت قوتها في أنحاء المحافظة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، انكسار موجة الحر الشديد وسيسود طقس صيفي لطيف على جميع الأنحاء.