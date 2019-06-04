حريق هائل يلتهم عدد من المحال ومخزن للخردوات بملوي في المنيا

اندلع منذ قليل حريق هائل بمخزن لأدوات الخردة بأحد المنازل بشارع عبد المحسن المتفرع من منطقة العرفاني بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.



كان أهالي شارع عبد المحسن، فوجئوا قبل دقائق من انطلاق مدفع الإفطار باندلاع حريق هائل في منزل يضم مجموعة من محلات الخردوات ويوجد أعلي المنزل مخزن كبير وارتفعت ألسنة النيران لعدة أمتار.



ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وواجهت سيارات الإطفاء معوقات كبيرة في الدخول للشارع بسبب تجاوزات صحاب المحلات بهذا الشارع.



وتواصل قوات الإطفاء بالتعاون مع الأهالي محاولاتها للسيطرة علي النيران.

