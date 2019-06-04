الأنبا مكاريوس: تأجيل حسم مصير إيبارشية المنيا

أكد الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، أن البابا تواضروس الثاني، قرر تأجيل حسم مصير تقسيم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص ورسامة أساقفة لها عدة أشهر، أنسب وضعًا حاليًا لمزيد من دراسة الأوضاع بها، مضيفًا أننا نثق في محبة البابا تواضروس الثاني، وتدبيرة للإيبارشية.



وافق غالبية أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمجمع المقدس بالإجماع بالموافقة على جميع ترشيحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للإيبارشيات الخالية، والتي أرسلها لهم لإبداء ملحوظاتهم بها منذ عدة أيام.



ومنح مهلة حوالي 3 أيام تنتهي اليوم الثلاثاء، لأساقفة المجمع المقدس لاستطلاع أرائهم حول الترشحيات الجديدة للأساقفة الذين سيتم سيامتهم خلال القداس الإلهي الاحد المقبل والذي يقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة البابا.



وتمت الموافقة على جميع الترشيحات الخاصة بالأساقفة الجدد والتي تمثلت في تجليس نيافة الأنبا انطونيوس مرقس أسقفًا لإيبارشية جنوب إفريقيا وسيامة كل من الأب بولس البراموسي أسقفًا لإيبارشيى شرق كندا والأب الاريون البراموسى أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر والأب ميخائيل المحرقي أسقفًا لإيبارشية منفلوط والأب متاؤس الأخميمي أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء مريم بأخميم.



وكانت كنائس أبو قرقاص بالمنيا وجهت تزكيات إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتجليس انبا مكاريوس اسقفا للمنيا وابوقرقاص، ورفضهم لتقسيم الإيبارشية.



وجاءت نص التزكيات التي حصلت عليها الدستور "نلتمس من قداستكم ومساندة إلى مبدأ حق الشعب أن يختار راعيه نلتمس من قداستكم الموافقة على جعلنا تبعًا لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص وأستمرارنا تحت إشراف الأنبا مكاريوس كما كانت منذ أيام الأنبا أرسانيوس والأنبا مكاريوس إيبارشية واحدة ليتم مابدأ الخدمة فيه".



وفي السياق ذاته، توجه الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، للقاء البابا تواضروس الثاني بالقاهرة، عقب تدشين كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة للقاء البابا تواضروس الثاني مرة ثانية خلال يومين.



كان قد ألتقي الأنبا مكاريوس بالبابا تواضروس الثاني الأربعاء الماضي لبحث وترتيب أمور الخدمة في المنيا.



وطالب الأنبا مكاريوس، بعدم عمل وقفة احتجاجية من قبل أفراد شعب إيبارشية المنيا لعدم تقسيم الإيبارشية، وذلك بسبب محبتهم الشديدة له.



وقال الأنبا مكاريوس خلال بيان صدر له الجمعة الماضية: "علمنا أن بعضًا من أفراد الشعب مزمعين على عمل وقفة احتجاجية فى بعض الأماكن من الإيبارشية،فإن مثل هذه السلوكيات لا تليق بنا وإنما ما يليق بنا هو الطاعة والخضوع لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى جميع ما يتخذه من تدابير لصالح الكنيسة وهو أسقف الإيبارشية الحقيقى".



كان قد أرسل كهنة وشمامسة وأقباط كنائس شرق النيل بالمنيا وعددهم 22 كنيسة في 9 قرى، في مايو الماضي بخطابات منفصلة عن كل كنيسة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية يناشدونه بأبوبته ورعايته الالتماس والمناشدة بعدم فصل كنائس شرق النيل، عن ايبارشية المنيا وأبو قرقاص تحت رعاية نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص.



وجاء نص الخطابات المرسلة من عدة كنائس بشرق النيل "صاحب الغبطة ولقداسة البابا المعظم الانبا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد الخضوع لقداستكم طالبين صلواتكم عنا جميعا أبناء قداستكم كهنة وشمامسة وامناء خدمة الشباب والشابات لكنائس شرق النيل مركز المنيا".