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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:51 م

حملات صحية وتموينية بعدة محافظات في إطار استعدادها لعيد الفطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2654158

نفذت مديريات الصحة والتموين بعدة محافظات حملات على الأسواق والمنشآت الغذائية لمراقبة وضبط ضبط السلع المعروضة استعدادا لعيد الفطر المبارك إضافة إلى متبابعة الحدائق والمتنزهات.

ففي محافظة الأقصر شنت مديرية الصحة عدة حملات أسفرت عن ضبط وإعدام 1084 كيلو جراما أغذية ما بين طازجة ومجمدة ومحفوظة،و462 لتر سوائل ما بين زيوت وعصائر وجميعها غير صالحة.

‎وقال الدكتور أحمد أبو العطا نائب مدير عام الطب الوقائي بصحة الأقصر أن الحملات أسفرت أيضًا عن تحرير 79 محضرا وإغلاق 25 منشأة بسبب عدم استيفاء اشتراطات صحية.

وفي محافظة أسيوط، أكد المحافظ جمال نور الدين استمرار شن حملات اليوم الواحد المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة قبل عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق بين كافة المديريات والهيئات المعنية بالمحافظة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 738 مخالفة متنوعة بهدف تحقيق الاستقرار بالأسواق والقضاء على تجار السوق السوداء ومحاربة كافة طرق الغش التجاري فضلا عن التأكد من جودة السلع المعروضة على المستهلك بالأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين أو الخروج عن القوانين واللوائح.

وفي محافظة بني سويف، وجه المحافظ هاني عبد الجابر رؤساء مدن المحافظة بالعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة بالمتنزهات والحدائق العامة والمناطق الحيوية لاستقبال المواطنين في احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة أن يتواجد بشكل دائم فرق متابعة من الوحدات المحلية لضمان تذليل أية مشكلات أولا بأول ولمنع تعكير صفو فرحة المواطن بهذه المناسبة.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة والنظافة في الأماكن الترفيهية المنتشرة في مدينة بني سويف التي يتوافد عليها أبناء المحافظة من المدن والقرى.

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