ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، إنجازا شخصيا جديدا، اليوم الثلاثاء، بعدما اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليكون صاحب أفضل هدف في نسخة دوري الأبطال، التي حسمها فريق ليفربول وتوج بالكأس يوم السبت الماضي.



ووقع اختيار الاتحاد الأوروبي على هدف ميسي "الثاني"، في مرمى ليفربول بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.



وكان الهدف جاء في المباراة التي أقيمت على ملعب (كامب نو) من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وانتهت المواجهة بفوز البارسا بنتيجة (3-0).



يذكر أن ليفربول نجح في تحقيق عودة مميزة أمام برشلونة في مباراة الإياب، حيث فاز على ملعب (أنفيلد) بنتيجة (4-0).