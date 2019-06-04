محافظ جنوب سيناء يطمئن على حالة المرضى فى مستشفى شرم الشيخ الدولي

تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، مستشفى شرم الشيخ الدولي، في إطار زياراته المعتادة والدورية للمرضى لمتابعة أحوالهم، يرافقه محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، حيث كان في استقبالهم الدكتور نور الدين حسن مدير المستشفى.



كما تفقد المحافظ المرضى بالعناية المركزة يرافقه الأطباء المختصون، واستفسر عن جميع الحالات، وتفقد أحوال المرضى بالغرف والأجنحة، مقدما لهم الورود مهنأهم بعيد الفطر المبارك، بعد أن استطلع آرائهم بالخدمة الطبية التي تتم بالمستشفى.



وأشاد الجميع بالرعاية الطبية المتميزة سواء على مستوى الاستشاريين أو التمريض أو الأجهزة المتطورة، بالإضافة للنظافة والهدوء بالمستشفى.