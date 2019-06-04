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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:47 م

صور.. حريق هائل بمخازن جمعية رسالة في المعادي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هدير مصطفي
dostor.org/2654154

شهدت منطقة زهراء المعادي حادث مروع عقب نشوب حريق هائل بإحدي مخازن جمعية رسالة الخيرية.

وقال مصدر أمني بقطاع الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة إنه جار السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنشآت المجاورة عن طريق الدفع بعدد من سيارات المطافي ورجال الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن المخازن يوجد بجوارها عدد من مصانع الألبان والمخازن وجار حصر وتأمين المنشآت وفرض كردون أمني حولهم لمنع امتداد النيران.

كان تلقي رجال الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بعدد من مخازن جمعية رسالة الخيرية الكائنة بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة المعادي.

وعلي الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق وإخماده.

ومن جانبه انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المعادي برئاسة الرائد إسلام بكر لموقع الحادث لعمل التحريات حول الواقعة، وبيان إذا كان الحادث به جنائي من عدمه.

صور.. حريق هائل بمخازن جمعية رسالة في المعادي
صور.. حريق هائل بمخازن جمعية رسالة في المعادي
صور.. حريق هائل بمخازن جمعية رسالة في المعادي
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