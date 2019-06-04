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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:43 م

غدًا.. البابا تواضروس يختتم فعاليات المؤتمر الرابع لكهنة أوروبا

غدًا.. البابا تواضروس
مونيكا جرجس
dostor.org/2654153

يختتم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء أعمال المؤتمر الرابع لكنائس أوروبا، الذي يعقد حاليًا بدير الأنبا بيشوي، في وادي النطرون.

وشارك الآباء الأساقفة والكهنة وأمناء الخدمه ومجالس الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى أوروبا بمؤتمر كهنة أوروبا بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس، أعمال المؤتمر الرابع لكنائس أوروبا تحت عنوان "النمو فى العمل الرعوي" والذي يعقد بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون على مدار ثلاثة أيام، متضمنًا عدد من المحاضرات إلى جانب حلقات نقاشية.

وأكد البابا تواضروس الثاني، خلال سفره الأخير إلى ألمانيا: أنه كل عامين يحدث هذا المؤتمر يضم خدمة أوروبا، ومتواجد فيه أساقفة وكهنة ورهبان وخدام وخادمات وأمناء خدمة وأراخنة من كل إيبارشيات وكنائس المهجر.

وأوضح أنه يحدث هذا المؤتمر في السنة الفردية 13، 15، 17، 19 في إحدي دول أوروبا، فوجدت هذه السنة من المناسب أن يقام فكان المفترض أن يقام في ألمانيا مع نيافة أنبا دميان لكن استأذنته أن يقام هذه المرة في مصر، لأن يهمنا التواصل مع مصر، والكلام نفسه يحدث في أمريكا ولكن كل ثلاث سنوات في عام 2015 كان بالقاهرة وفي عام 2018 كان أمريكا وفي عام 2021 سيكون بالقاهرة.

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