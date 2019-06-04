القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
القبلة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:42 م

بماذا ناشد الإمام الأكبر الأزواج والزوجات في نهاية رمضان؟

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
dostor.org/2654152

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّه يجب على العلماء أن يتصدوا لظاهرة رفض الآباء تزويج بناتهم عند تقدم شخص كفء، من أجل إنقاذ ضحايا هذه الظاهرة التي تنتشر في بلادنا العربية بشكل حاد، حيث يتم رفض الخاطب في كثير من الأحيان لأسباب تعود إلى مسألة التفاخر بين العائلات وليس بسبب معايير منطقية مقبولة خاصة بالخاطب.

وشدد فضيلته خلال آخر حلقات برنامجه الرمضاني «حديث شيخ الأزهر» على التلفزيون المصري، على ضرورة الابتعاد عن الحكم على الخاطب بناء على مستوى التفاخر بين العائلات، لأن هذه نظرة غير آدمية وغير إنسانية، لأن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، وقد كانت هذه النظرة سائدة قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليهدمها.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر إلى إعطاء البنت أو المرأة حقها في أن تقبل الزواج من الشخص الذي تراه مناسبًا عندما يتقدم لزواجها، وألا يعضل أولياء الأمور المرأة أو البنت في أن تتزوج بالشخص الكفؤ الذي ترغب فيه ويرغب فيها، وهو على دين وخلق ويستطيع الإنفاق عليها، مشيرًا إلى أن العضل هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في الآخر.

وأكّد شيخ الأزهر أن رفض أولياء الأمور للخاطب الكفؤ المناسب ظلم واضح تتعرض له كثير من الفتيات، مشددًا فضيلته على أن المرأة يسلب منها كثير من حقوقها الشرعية بسبب أن البعض يفسرون النصوص الدينية لصالح العادات والتقاليد على حساب الشرع والدين، وكثيرًا ما يتعرض الدين الإسلامي للتشويه بسبب تلك العادات الخاطئة التي هو بريء منها وجاء ليقضي عليها.

وخاطب فضيلة الإمام الأكبر الأزواج والزوجات أن يستغلوا هذه الأيام المباركة في التصالح فيما بينهم ونشر روح الود والمحبة في البيوت، وأن لا يأتي عيد الفطر المبارك وهناك زوجة بعيدة عن زوجها، وأن يبادر الأزواج بالذهاب إلى بيوت أهالي زوجاتهم لإعادتهم وإعادة الأطفال إلى جو البهجة داخل الأسرة، فالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة تقيم أسرة وتحفظها من التشتت والضياع.

وفي نهاية الحلقة الأخيرة لهذا العام من برنامج «حديث شيخ الأزهر» دعا فضيلة الإمام الأكبر المجامع العلمية والبرلمانات ومجالس الشيوخ إلى التفكير في منع ضرب الأزواج والأطفال ومنع الضرب عمومًا، لان الضرب بالرغم من أنه مباح بشروطه (والتي تحصره في الضرب الرمزي) لكن لولي الأمر أن يقيد هذا المباح إذا رأى ضررًا يتحقق من تطبيقه، وضرب الزوجات في نظري تتأذى منها الزوجة فهو بالغ الأذى للمرأة عموما وللزوجات خصوصا.

وأشار فضيلته إلى أن ضرب الزوجة أصبح من الأمور التي تسبب لها أذى نفسيًّا ينعكس سلبًا على الأسرة، وكان ابن عطاء - فقيه مكة المعروف- من أوائل الذين رفضوا الضرب ولم يعتبره مناقضًا لما جاء في القرآن لأن الضرب (الرمزي) مباح لك أن تأتيه وأن تدعه، ولا مانع لدينا في الأزهر من فتح النقاش في هذا الأمر للنقاش بين العلماء، مختتمًا فضيلته الحلقة بالقول «أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والاسلامي تجرم الضرب».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

منذ أقل من شهر

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه

منذ أقل من شهرين

المفتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

منذ 3 شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ 3 شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ 3 شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

الآن

الملكة إليزابيث تهدي ترامب كتابا لتشرشل عن الحرب العالمية الثانية

الصحة تحذر من عقار بالأسواق لعلاج قرح المعدة غير مطابق للمواصفات

رئيس "كاف" يشكر الرئيس مصر والسيسي على إنجاح بطولة أمم إفريقيا

"خلق الله العقول ليلًا ووزّع الأرزاق نهارًا".. معادلة الرزق عند المصريين

ads
الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

حريق هائل يلتهم عدد من المحال ومخزن للخردوات بملوي في المنيا

عواطف ترابية تضرب قري ومدن الوادي الجديد

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

ألبومات الصور

ضبط 41 كيلو من اللحوم الفاسدة داخل محل مجمدات بالإسكندرية (صور)

وكيل "صحة بنى سويف" يتفقد وحدات شرق النيل

وكيل "صحة بني سويف" يزور مصابي بيارة صرف الفشن

حديقة الفسطاط تتأهب لاستقبال عيد الفطر

رياضة

رافائيل نادال وروجر فيدرر يتأهلان لدور الثمانية لبطولة رولان جاروس للتنس

ماركو ريوس أفضل لاعب في الدوري الألماني "2018- 2019"

اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش يدرس العودة للبوندسليجا

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

حريق هائل يلتهم عدد من المحال ومخزن للخردوات بملوي في المنيا

عواطف ترابية تضرب قري ومدن الوادي الجديد

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

الرئيس نيوز

"ذبح" شاب على كوبري بإحدى قرى المنصورة

غدا.. احتفالية كبرى بالإفراج عن "غارمين" من سجن طرة

هل أخطأت السعودية في تحديد العيد.. ودفعت "كفارة" عن الشعب؟

مؤلفة "قواعد العشق الأربعون": تركيا تتراجع بسرعة مذهلة إلى الوراء

من بينها مصر.. بالأرقام: مبيعات السلاح الفرنسي للدول العربية

كشكول

بالصور.. أجمل تسريحات الشعر للآطفال بالعيد

اعتذارات المعلمين عن المراقبة أول أزمات امتحانات الثانوية العامة 2019

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الفطر

تعيين "النعمانى" مشرفاً على طب سوهاج

"التعليم" تحدد مواصفات امتحانات "الثانوية العامة" لذوي الاحتياجات الخاصة

الأمصار

ألمانيا: الحكومات تأخذ شرعيتها من إنجازاتها

سخرية كرواتية من قميص برشلونة الجديد

تونس تناقش التجارب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

الاستخبارات العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق

"جماعة حزبية" تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كارلوس سانتانا: عدم مشاهدة التليفزيون هو وصفتي للتفاؤل

وزير البيئة التونسي يبحث سبل الحد من تلوث الشواطئ والبناء العشوائي

492 ألف طالب من 196 دولة ومنطقة درسوا في الصين خلال 2018

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

اكتشاف حالة إصابة بفيروس "نيباه" المميت في ولاية كيرالا الهندية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎