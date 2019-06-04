ضبط 41 كيلو من اللحوم الفاسدة داخل محل مجمدات بالإسكندرية (صور)

تمكنت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 41.800 كجم لحوم فاسدة بمحل بيع لحوم ومجمدات بالهانوفيل في الإسكندرية.



وتحرر محضر بالكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحل للعرض على وكيل النائب العام.



ومن جانبه قال وكيل وزارة التموين، محمد سعد الله أحمد، إنه هناك تكثيف للحملات التموينية على الأسواق بالتعاون مع كل من مديريات الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين، للرقابة على المحال التجارية، والأسواق، بهدف تطهير الأسواق من السلع مجهولة المصدر، وفرض ضوابط على الأسواق.