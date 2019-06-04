ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.



وارتفعت أسعار الخام مع صعود قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، حيث ربح "داو جونز" نحو 400 نقطة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي ومع انحسار نسبي للمخاوف التجارية.



وصرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس بأن هناك إجماعًا بين المنتجين على مواصلة العمل "للحفاظ على استقرار السوق" في النصف الثاني من العام.



وتخفض أوبك وحلفائها الإنتاج منذ بداية العام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا وهو الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطسآب بنحو 0.7% إلى 61.70 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 60.21 دولار في وقت سابق من التداولات.



كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليوتموز بأكثر من 0.4 بالمئة إلى 53.44 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعًا عند 52.43 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.