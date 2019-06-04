إغلاق طريقي رأس غارب إلى الزعفرانة والشيخ فضل بسبب حالة الطقس

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق طريق القادم من الزعفرانة اتجاه رأس غارب بطول ٨٥ كليو بسبب رياح محملة بالأتربة أدي إلى انعدام الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.



كما تم غلق طريق رأس غارب الشيخ فضل لوجود رياح محملة بالأتربة مما أدي إلي انعدام الرؤية.



ومن جانبه، أمر اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور باتخاذ جميع الإجراءات ونشر الخدمات الأمنية حفاظا على سلامة المواطنين، وتم تكثيف الخدمات المرورية، ونشر قوات الإغاثة على الطرقين المذكورين، ووجه بضرورة التفاعل مع شكاوى وبلاغات قائدي السيارات عبر أرقام الإغاثة، وعمل التفويجات المرورية اللازمة.