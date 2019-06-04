بايرن ميونخ: خاميس رودريجيز رفض الاستمرار فى صفوف الفريق

أعلن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادى بايرن ميونخ الألماني، أن قرار الاستغناء عن اللاعب الكولومبي، خاميس رودريجيز، وعدم تفعيل بند شرائه نهائيا من ريال مدريد الإسباني مقابل 42 مليون يورو تم بناء على طلب اللاعب.



وقال رومينيجه لصحيفة سبورت بيلد الألمانية "لقد تحدث إلي خاميس وطالبني بعدم تفعيل بند شرائه نهائيا".



وأضاف "إنه يريد المشاركة في المباريات بانتظام، وهو أمر غير مضمون هنا، وشخصيا أشعر بالأسف الشديد تجاهه".



ويلعب خاميس رورديجيز بقميص بايرن ميونخ معارا منذ صيف 2017، حيث سجل 15 هدفا وصنع 20 لزملائه في الفريق الألماني.



وينتظر اللاعب الكولومبي حسم مصيره مع النادي الملكي، حيث يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2021.