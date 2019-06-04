محافظة الإسكندرية تكثف أعمال النظافة استعدادا ﻻستقبال عيد الفطر

نفذت محافظة الإسكندرية، حملات موسعة بجميع أنحاء المدينة؛ لتجريف ورفع الأتربة وتراكمات القمامة بالإضافة إلى غسيل الشوارع والأرصفة والتأكد من تلافي أية سلبيات خاصة حول المساجد وساحات الصلاة المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.



وقال محافظ اﻹسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة - في تصريح اليوم- إنه تم تكثيف أعمال النظافة بالأماكن السياحية والميادين والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين وزائري الإسكندرية خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأضاف قنصوة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية والتنبيه بضرورة تواجد المسئولين المستمر للتصرف الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد.