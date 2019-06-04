مياه شرب بنى سويف: ضعف المياه بسبب التيار الكهربائى الوارد للمحطات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف المهندس أحمد صحصاح رئيس الشركة، اعتذارها لكافة المواطنين المتضررين من ضعف وانقطاع المياه فى بعض المناطق بالمحافظة، وذلك بسبب انخفاض وضعف فى التيار الكهربائى الوارد للمحطات، مما يتسبب فى توقف طلمبات الضغط ويؤثر فى إنتاجية المياه.



وأهابت الشركة فى بيان لها بالمواطنين بالإتصال على الخط الساخن 125 وذلك لتوفير سيارات مياه مجهزة لتلبية احتياجاتهم بالشكل المطلوب خلال تلك الفترة.



وأعلنت الشركة كامل احترامها واعتذارها للمواطنين وأن السبب خارج عن إراداتها وأن كافة العاملين بمواقع الشركة المختلفة يعملون من أجل خدمة المواطن وتلبية احتياجاته.