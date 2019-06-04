وكيل "صحة بنى سويف" يتفقد وحدات شرق النيل

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، يرافقه طه حجاج، مدير الشئون الإدارية بالمديرية، وحدات شرق النيل الصحية لمتابعة انتظام العمل وتواجد النوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والتأكيد على الالتزام في العمل بالوحدات طوال أيام عيد الفطر المبارك.



وقال "حميدة" فى تصريحات صحفية، إن المرور جاء في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في الأعياد والمناسبات ورفع حالات الطوارئ بأقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وغرف العمليات، خلال فترة العيد وتدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفيات.



وأوضح وكيل وزارة صحة بنى سويف أن المديرية وضعت خطة شاملة خلال عيد الفطر المبارك من خلال استمرار الحملات والرقابة على كافة المحالات والأسواق العامة وذلك لمتابعة المواد الغذائية التى يتم عرضها وبيعها للمواطنين وأماكن تخزين الأغذية ومدة انتهاء الصلاحية.