الشرطة الروسية تحقق في بلاغات بوجود قنابل في مكاتب ومبان حكومية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الروسية تحقق في رسائل بريد إلكتروني أرسلها مجهول تضمن تهديدات لمبان ومكاتب.



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى الوزارة قولها في بيان إن رسالة بريد إلكتروني استقبلها ديوان موظفي مجلس دوما الدولة (البرلمان) وتجرى تحقيقات بشأن وجود قنبلة في محطة (أوستانكينو) التلفزيونية ووكالة أنباء روسيا سيجودنيا ومكتب شرطة موسكو وكذلك مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي والحزب الشيوعي.



وأضاف المصدر: "هناك عشرة مواقع في المنطقة الإدارية المركزية" وكلها تخضع للفحص.