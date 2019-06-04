"صحة أسوان" تعلن الطوارئ خلال عيد الفطر

أعلنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، حالة الطوارئ استعدادًا لعطلة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال خطة عمل خلال فترة العيد.



وقال مدير إدارة الطب الوقائي الدكتور مصطفى أبو المجد إن الإدارة جهزت غرفة طوارئ بديوان المديرية والإدارات الصحية على مدار 24 ساعة لاستقبال بلاغات المواطنين في حالة تعرضهم لأية حالات اشتباه تسمم غذائي، وذلك على رقم 0972238442.



وأضاف مدير إدارة الطب الوقائي -في تصريح اليوم الثلاثاء- أن مستشفيات الحميات رفعت أيضًا درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال والتعامل مع الحالات، موضحًا أن الإدارة وضعت خطة لأعمال الصحة البيئية والتي تتضمن تكثيف المرور على المرشحات وشبكات المياه وأخذ عينات المياه والصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من سلامتها حفاظًا على سلامة المواطنين.



وأشار إلى رفع درجة الاستعداد أيضا بمكاتب مراقبة الأغذية، وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع أغذية عيد الفطر مثل "الكعك والبسكويت وغير ذلك.." بجانب تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين، وتكثيف الرقابة على أماكن التجمعات بالمطاعم، والأندية والحدائق والعائمات السياحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال حدوث أى حالات إصابة اشتباه التسمم الغذائى.



وأوضح أنه من ضمن الخطة أيضًا رفع درجة الاستعداد، وتكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة مثل: "الباعوض والذباب وغيرهما"، وتكثيف المكافحة الأرضية لليرقات قبل وأثناء العيد وخاصة بالأماكن المفتوحة وساحات صلاة العيد.