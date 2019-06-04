رويس أفضل لاعب في الدوري الألماني

فاز ماركو رويس مهاجم وقائد بوروسيا دورتموند، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الألماني.



وحصل رويس البالغ من العمر 30 عاما، على 4ر31 بالمئة من الأصوات. وسجل رويس 17 هدفا في الموسم الماضي من البوندسليجا، الذي أنهاه دورتموند في المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونخ.



وسبق لرويس الفوز بنفس الجائزة مرتين من قبل في عامي 2012 و2014.



وحل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الذي انتقل اليوم لريال مدريد الإسباني، في المركز الثاني بعد حصوله على 9ر20 بالمئة من الأصوات. وجاء كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثالث بحصوله على 4ر12 بالمئة من الأصوات.



وفي الوقت نفسه، فاز جادون سانشو جناح دورتموند بجائزة أفضل لاعب صاعد بحصوله على 51% من الأصوات، بينما حصد إدي هوتر مدرب آينتراخت فرانكفورت جائزة مدرب العام.



وقاد هوتر فريق آينتراخت فرانكفورت لبلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي في الموسم الأول له مع الفريق.