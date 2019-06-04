مصر للطيران تلغي رحلتيها اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها رقم " MS 855 "و" MS 853 "المقرر إقلاعهما اليوم الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرا والساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء بسبب الأحداث الجارية في السودان.



وأهابت الشركة - في بيان اليوم - المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.