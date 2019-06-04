الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع الهامشي أمام العملات الرئيسية

تحول الدولار الأمريكي للارتفاع الهامشي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية.



وبعد أن كانت الورقة الخضراء تستقر قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع في وقت مبكر من التعاملات تحولت للصعود الملحوظ قبل أن تقلص هذه المكاسب لتصبح هامشية.



وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبيات المصانع الأمريكية الجديدة خلال شهر أبريل الماضي للمرة الثانية في آخر 3 أشهر



واستقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1236 دولار، فيما ارتفع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.2% ليصعد إلى 108.28 ين.



في حين هبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% لتسجل عملة بريطانيا 1.2689 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2% مُسجلة 0.9945 فرنك.