المقاومة اليمنية تحبط محاولة تسلل عناصر حوثية إلى مواقعها في البيضاء

أحبطت المقاومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع المقاومة في محافظة البيضاء وسط البلاد.



ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر ميداني في المقاومة قوله "إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل إلى مواقع المقاومة في جبل (نوفان) الاستراتيجي، مؤكدا أن قوات المقاومة تمكنت من إحباط محاولة التسلل".



وأشار المصدر الميداني إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.