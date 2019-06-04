وكيل "صحة بني سويف" يزور مصابي بيارة صرف الفشن

زار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، مستشفى الفشن المركزي، للاطمئنان على المصابين الـ5 ضحايا السقوط فى بلاعة الصرف الصحي، بقرية "اقفهص" جنوب المحافظة.



وأكد "حميدة" فى تصريحات صحفية أن المصابين الـ 5 إثر سقوطهم في بلاعة صرف صحي، حالتهم مستقرة وخرجت منهم حالتين وتم تحويل حالة لمستشفى بني سويف الجامعي لدخوله في غيبوبة، فيما احتجزت حالتين، تحت الملاحظة، مستشفى الفشن المركزى، لحين استقرار حالتهم.



وكان اثنين من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف و3 من الأهالي سقطوا في بيارة صرف صحي أثناء محاولة التسليك من قبل العمال بقرية "اقفهص" التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، فحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا داخل البيارة.



وانتقل المحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة الفشن يرافقه 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم علاء خميس عبد الفضيل ٣٦ سنة، حمادة محمد عبد الغني ٣٥ سنة، أحمد محمد أحمد ٤٢ سنة، زينب قرنى عبد المحسن 25 سنة، مصابين جميعا بصعوبة في التنفس، عبدالله ربيع عزام ٣٥ سنة مصابا بغيبوبة وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية.