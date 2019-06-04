منتخب مصر للكرة الطائرة يهزم أوغندا 3-1 في التصفيات الإفريقية بكينيا

فاز منتخب مصر الأول للكرة الطائرة على نظيره الأوغندى بنتيجة 3-1، وذلك في إطار الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المقامة في كينيا والمؤهلة للألعاب الإفريقية بالمغرب.



وكان المنتخب قد فاز في أولى مبارياته أمام رواندا أمس الإثنين بنتيجة 3-صفر، فيما من المقرر أن يلتقى غدا مع منتخب كينيا في ختام التصفيات.



وتضم قائمة لاعبي المنتخب كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة" وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة" وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبدالعال وأحمد عبدالعال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبدالرحمن سعودى ومحمد عادل.

