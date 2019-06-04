حفر آبار جديدة للرى في الوادى الجديد بتكلفة 34.5 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بالوادي الجديد، عن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لحفر آبار الري بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 5ر34 مليون جنيه.



وقال المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - "إنه تم حفر وتجهيز 4 آبار جوفية بالفرافرة والداخلة، منهم بئران يعملان بالطاقة الشمسية، بجانب حفر بئر بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه".



وأضاف أنه تم حفر 9 آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة 10 ملايين و300 ألف جنيه، بالإضافة لحفر 10 آبار استعواضية أخرى بالداخلة بتكلفة 14 مليونا و200 ألف جنيه.



وأشار إلى أنه يجرى استكمال تنفيذ خطة قطاع الرى على مستوى المحافظة، والتي تعتمد على سياسة الترشيد في استهلاك الكهرباء والوقود، وتدعم الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية بعد نجاح تطبيقها فعليا.