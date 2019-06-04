تفاصيل الحلقة الأخيرة من "كلبش 3"

انطلقت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل "كلبش" في جزئه الثالث، بطلب أكرم صفوان الهرب من محبسه ومعه زوجته وسارة ليهربا خارج البلاد، وذلك حتى يضمن سلامة ابنه ووالدته الذي هدده بتفجيرهما.



واستكملت الأحداث بذهاب سليم الأنصاري ومعه اللواء جلال، إلى منزله لمحاولة إنقاذ ابنه ووالدته، من أيدي الإرهابي الذي يحمل حزام ناسف، بالإضافة إلى مسدس.



واستطاع سليم الأنصاري من قتل الإرهابي الذي كان محتجزًا لنجله ووالدته، لتستقر بعد ذلك الأوضاع بشكل كامل.



وانتهت الحلقة بظهور الفنان مصطفى خاطر وهو مخطوف بواسطة إياد نصار الذي وضع قنبله، وتم إنهاء المسلسل بهذا الشكل الذي يتيح تواجد جزء رابع له.