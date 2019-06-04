الإسبانى خافى جارسيا ضمن المرشحين لتدريب تشيلسى

ذكرت شبكة "أى أس بى أن"، اليوم الثلاثاء، أن الإسبانى خافى جارسيا دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق تشيلسى الإنجليزى فى الموسم القادم خلفا لمدربه الحالي ماوريسيو ساري، والذي اقترب من الرحيل عن قلعة "ستامفورد بريدج"، بعد موسم واحد قضاه مع الفريق وحقق خلاله لقب الدوري الأوروبي.



وارتبط اسم ساري بالانتقال لتدريب نادى يوفنتوس الإيطالى، خلفًا للإيطالي ماسيمليانو أليجري، والذي رحل بعد 5 مواسم قضاها مع السيدة العجوز.



وقالت الشبكة إن تشيلسي يفكر بقوة في التعاقد مع خافي جارسيا، بعد الموسم الجيد الذي قدمه مع واتفورد، ووصل من خلاله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وساعد واتفورد في البقاء بين الكبار بالبريميرليج.

