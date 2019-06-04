صناع «سبع البرمبة»: يشبه أفلام جاكى شان

ينافس الفنان رامز جلال، فى موسم عيد الفطر السينمائى بفيلم «سبع البرمبة»، بمشاركة كل من: جميلة عوض، وبيومى فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد ثروت، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

العمل «وجبة فنية خفيفة تجمع بين الكوميديا والأكشن والرومانسية»، حسب ما قاله أبطال وصناع الفيلم لـ«الدستور»، مشيرين إلى اختلاف المنافسة فى الموسم الحالى بسبب عرض 3 أفلام «أكشن» قوية للنجوم أحمد عز، وعمرو سعد، وأمير كرارة.

ويكشف أبطال وصناع الفيلم فى السطور التالية عن الفكرة الرئيسية التى تدور حولها قصة العمل، وينقلون ما جرى فى كواليس تصويره، وأهم الصعوبات التى واجهتهم.



رامز جلال: تحدٍ جرئ أمام «ثلاثى أضواء الأكشن».. وأجسد شخصية مهندس معمارى «مستهتر»

رأى النجم رامز جلال أن طرح «سبع البرمبة» فى موسم عيد الفطر بمثابة تحد جرئ، لمنافسته كبار نجوم «الأكشن» أمثال أمير كرارة، وأحمد عز، وعمرو سعد، وكونه العمل الكوميدى الثانى فى الموسم بجانب فيلم «محمد حسين» للنجم محمد سعد، و«إن كان يمتاز عنه بمزجه بين الكوميديا والرومانسية».

ويعتمد «جلال» فى فيلمه على نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا والأكشن، ويجسد مجموعة من الشخصيات السينمائية الشهيرة التى تعلق بها الجمهور، ولعل هذا ما أظهره «البرومو» الرسمى للفيلم، الذى بدأ بظهور للثلاثى: أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال. وجاءت فكرة «البرومو» لإثارة فضول الجمهور لمعرفة تفاصيل هذا العمل، الذى يضم كبار النجوم معًا، ومن ثم جذبهم وحصد الإيرادات المطلوبة والمنافسة بقوة فى الموسم الحالى، خاصة أن «رامز» دائمًا ما يأتى فى مؤخرة «سباق شباك التذاكر» رغم قاعدته الجماهيرية الكبيرة. وقال نجم برامج المقالب إن أحداث الفيلم تدور فى قالب كوميدى «لايت» حول شخصية «جلال» التى يجسدها «رامز»، وهو مهندس معمارى مستهتر يحاول الوصول لحبيبته التى تجسدها الفنانة جميلة عوض، لكن محاولاته تبوء بالفشل بسبب رفض والدها (بيومى فؤاد)، واصفًا قصة العمل بأنها «وجبة فنية خفيفة». ويحاول بيومى فؤاد، المتزوج من الفنانة مها أبوعوف، ولديه ابنتان هما جميلة عوض ونور قدرى، الوقوف عائقًا أمام زواج «جلال» من ابنته، ويسعى بكل الطرق لإنهاء تلك العلاقة العاطفية، إلى أن تخطر فى بال «جلال» فكرة انتحال شخصيات شهيرة، مستغلًا موهبته فى التقليد، وهو ما ينتهى بموافقة الأب على الزواج.



بيومى فؤاد: «ضحك للركب».. ولم نسلم من المقالب فى الكواليس

أعرب الفنان بيومى فؤاد عن سعادته بالعمل مع رامز جلال وكل طاقم فيلم «سبع البرمبة» بقيادة المخرج محمود كريم، مشيرًا إلى استمتاعه بأجواء الكواليس رغم امتلائها بـ«المقالب»، التى نفذها «رامز». وأوضح أنه لا أحد من صناع الفيلم نجا من مقالب رامز جلال، معبرًا عن ذلك بقوله: «هو كده دايمًا بيعبر عن حبه الشديد لأصحابه بالهزار التقيل، واللى دايمًا بيعتذر عنه لو حد اتضايق منه». وقال إنه لم يتردد لحظة فى الموافقة على المشاركة فى الفيلم بعد قراءته السيناريو، الذى كتبه السيناريست لؤى السيد، والذى استطاع فيه الجمع بين التراجيدى والكوميدى الاجتماعى فى عمل واحد، وذلك فى أحداث مليئة بالإثارة والتشويق و«ضحك للركب» لجذب المشاهدين.

وكشف عن تفاصيل شخصيته فى الفيلم قائلًا: «أجسد دور والد الفنانة جميلة عوض الذى لا يتوقف عن مشاكسة رامز جلال، ضمن الأحداث، ويحاول جاهدًا عرقلة زواجه من ابنته جميلة عوض»، واختتم: «متفائل بنجاح العمل، خاصة أنه يناقش قضايا الشباب وإصرارهم على نجاح قصص حبهم وتكليلها بالزواج».



جميلة عوض: العمل مزيج من الكوميديا والرومانسية

أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها الشديدة بالتعاون لأول مرة مع النجم رامز جلال، واصفة إياه بأنه فنان موهوب ويتمتع بخفة ظل كبيرة ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، اكتسبها من برامج المقالب الشهيرة التى يقدمها فى شهر رمضان كل عام.

وقالت إنها متفائلة بنجاح الفيلم، لفكرته الجديدة والمختلفة عن أى عمل مطروح بدور العرض فى التوقيت ذاته.

وتُجسد «جميلة» فى «سبع البرمبة» شخصية فتاة تدعى «نسمة» تنتمى إلى عائلة كل أفرادها لاعبو كمال أجسام، وتتمتع بشخصية قوية تتعرض من خلالها للعديد من المواقف الكوميدية، وترتبط بقصة حب مع «جلال» (رامز جلال)، وتطلب منه أن يكون شجاعًا حتى تتزوج منه.

وأضافت: «ما دفعنى للمشاركة فى فيلم (سبع البرمبة) هو الكوميديا المختلقة التى تضمنها السيناريو الخاص به، ومزجها بين الضحك والرومانسية والأكشن، بالإضافة إلى دورى المميز والمختلف تمامًا عما ظهرت فيه بأى عمل فنى قدمته من قبل».

وعن ظهورها خلال «البرومو» فى عدد من مشاهد «الأكشن» قالت «جميلة»: «أقدم الأكشن لأول مرة فى مسيرتى الفنية، وهو ما تدربت عليه بشكل مكثف بدون دوبلير»، مضيفة أن «من أصعب المشاهد تلك الخاصة بمطاردات السيارات وأخرى لمشاجرات عنيفة».

وأوضحت: «هذه المشاهد استنزفت منى مجهودًا كبيرًا، لكن وعلى الرغم من الإرهاق الشديد الذى تعرضت له، فإنى استمتعت بكواليس العمل المليئة بالمرح والضحك، بسبب نجوم الكوميديا المشاركين فى الفيلم».

ووصفت المنافسة فى موسم عيد الفطر الحالى بـ«القوية»، خاصة مع طرح 3 أفلام تنتمى لنوعية «الأكشن» وأفلام الحروب، بجانب فيلم كوميدى آخر هو «محمد حسين»، وهو ما يجعل الصراع «شرسًا» وصعبًا، متمنية النجاح والتوفيق للجميع، وأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.





محمد عبدالرحمن: الفكرة جديدة.. واستعنا بـ«مجايفر» لتصوير المطاردات

قال مخرج الفيلم محمود كريم إن فكرة العمل عُرضت عليه من قبل المنتج وليد صبرى والمؤلف لؤى السيد، فأعجب بها بشدة وبدأ فى مناقشتها معهما لوضع خطوطها العريضة وتفاصيلها النهائية، إلى أن بدأ فى التصوير فعليًا، واصفًا فكرة الفيلم بأنها «جديدة على السينما المصرية».

وكشف عن أن العمل كتب خصيصًا لـ«رامز جلال»، وبعد ذلك جرى ترشيح بقية المشاركين، مشيرًا إلى عدم مواجهته صعوبات كثيرة، إذ إن المشاهد الخارجية فقط كانت صعبة، خاصة التى تتسم بطابع «الأكشن» واستدعت الجرى والقفز وتنفيذ مطاردات.

وأضاف: «صورنا العمل ما بين القاهرة وبعض المناطق الساحلية مثل العين السخنة»، وتابع: «الفيلم كوميدى مليئ بالأكشن، وينتمى لمدرسة النجم العالمى جاكى شان المعتمدة على كوميديا فى إطار مواقف ومغامرات، لذا استعنا بمصمم المعارك والمطاردات السينمائية عمرو مجايفر، الذى أحضر معه فريقا ذا خبرة يضم مصريين وأجانب لتصوير هذه المشاهد بحرفية شديدة».

واختتم: «تصوير الفيلم استغرق شهرًا ونصف الشهر، والكواليس كانت لطيفة بسبب رامز جلال، الذى يظل يضحك ويدخل فى مناكفات مع من حوله، لذا يحظى بحب كبير من الجميع، سواء من فى الوسط أو خارجه، وهو مجتهد وطموح وحريص على الالتزام بمواعيده، وأن يخرج العمل فى أفضل صورة ما ساعد على سهولة التصوير».



لؤى السيد: السيناريو استغرق 8 أشهر ووجود نجوم السينما مقصود

قال لؤى السيد، مؤلف الفيلم، إن «سبع البرمبة» يجمع ما بين الرومانسى والأكشن والكوميديا، مشيرًا إلى أنه حرص فيه على «كتابة قصة جديدة ومختلفة للفنان رامز جلال عما قدمه من قبل، تليق بمسيرته الفنية وبقاعدته الجماهيرية الكبيرة التى يحظى بها، بجانب الفنانة جميلة عوض، التى تظهر بدور كوميدى لأول مرة»، كاشفًا عن أن تحضير وكتابة السيناريو استغرق 8 شهور كاملة. وأضاف أن الجديد فى سيناريو «سبع البرمبة» هو استضافته عددًا كبيرًا من نجوم الفن، خاصة فى «الأكشن» ما يضيف للعمل لمسة من «التراجيديا» ممزوجة بـ«الكوميديا اللايت»، مشددًا على أن قصة الفيلم ليست لها علاقة بالأعمال التى قدمها هؤلاء النجوم ضيوف الشرف، و«الذين استعنا بهم بشكل مقصود نظرًا لشهرتهم الكبيرة». وعبر عن سعادته الشديدة بردود الفعل على «برومو» العمل بعد طرحه على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال: «ردود إيجابية شجعتنى وجعلتنى أتفاءل بالعمل الذى يقدم رامز جلال فى شكل جديد مختلف عن أعماله الماضية ونوعيتها». وأشار إلى أن الفيلم هو عمله الخامس مع الفنان رامز جلال، الذى تجمعه به منذ سنوات علاقة صداقة وأخوة، ويستمتع بالعمل معه على المستوى الفنى، موضحًا: «نجلس معًا بعد انتهاء أى عمل مشترك للاتفاق على العمل التالى ووضع الخطوط العريضة لفكرته، التى نحرص على أن تكون جديدة ومختلفة ومليئة بالأحداث المشوقة». وتابع، متحدثًا عن علاقته بـ«رامز جلال»: «تشابه أفكارنا وتقارب شخصيتينا هما السبب الرئيسى وراء الكيميا التى تجمعنا وتنعكس على الأعمال التى نقدمها وتحقق نجاحات كبيرة».



ظهور خاص لـ«رحيم وسليم الأنصارى ومنصور الحفنى»

لجعله أكثر تميزًا عما قدمه من قبل خلال مسيرته الفنية، حرص رامز جلال على الاستعانة بعدد من نجوم الصف الأول للظهور معه كضيوف شرف، خلال أحداث فيلم «سبع البرمبة»، ما يزيد العمل إثارة وتشويقًا يمكناه من المنافسة بقوة مع الأفلام الأخرى فى موسم عيد الفطر المبارك. وجاء قرار رامز جلال الاستعانة بهؤلاء النجوم لاستعادة مكانته فى شباك التذاكر، خاصة أن الموسم الحالى يظهر به فيلم كوميدى آخر. وخلال «البرومو» الدعائى الرسمى للفيلم، ظهر النجم أحمد السقا ثم أمير كرارة وياسر جلال، والذين رغم ظهورهم ضيوف شرف استغل مخرج العمل وجودهم لعرضهم فى «البرومو». وبجانب الشخصية الأساسية التى يجسدها رامز جلال فى الفيلم، يظهر بمجموعة من الشخصيات الشهيرة التى جسدها هؤلاء النجوم فى أعمالهم، ومنها شخصية «رحيم» التى جسدها شقيقه ياسر جلال فى مسلسل يحمل نفس الاسم فى رمضان 2018، مستعينًا بـ«اللوك» الخاص بهذه الشخصية، وهو اللحية الطويلة باللونين الأبيض والأسود.

كما جسد رامز جلال شخصيتى «سليم الأنصارى» التى اشتهر بها النجم أمير كرارة فى أجزاء مسلسله «كلبش»، و«منصور الحفنى» التى جسدها الفنان أحمد السقا فى فيلم «الجزيرة».