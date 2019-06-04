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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:10 م

الرئيس اللبناني يؤكد أهمية تنفيذ عمليات أمنية استباقية لمواجهة الإرهاب

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني ميشال عون
وكالات
dostor.org/2654102

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مواجهة الإرهاب والتصدي له، مهمة متواصلة للقوى والأجهزة الأمنية والعسكرية، وتتطلب اليقظة والجهوزية الدائمة، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف هذه الأجهزة، وتكثيف المتابعة الأمنية للمشتبه فيهم، والمبادرة عند الضرورة إلى تنفيذ عمليات استباقية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس اللبناني ظهر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري، بحضور وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدفاع إلياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية ومسئولي مخابرات الجيش اللبناني، وذلك على ضوء حادث الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرضت له مدينة طرابلس (شمالي لبنان) مساء أمس الإثنين.

وطالب عون إلى المسئولين وقادة الأجهزة الأمنية، باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية استثنائية لمواكبة فترة الأعياد وفصل الصيف.

واطلع الرئيس اللبناني من الحاضرين على تفاصيل العملية الإرهابية التي وقعت في مدينة طرابلس عشية عيد الفطر، والمعلومات التي توافرت لدى القوات المسلحة وجهاز قوى الأمن الداخلي في شأن تفاصيلها.

وأشار قادة الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع إلى أن التحقيقات الأولية حول ملابسات الاعتداء، أظهرت أن له "خلفيات ثأرية من الجيش والقوى الأمنية".

وكان أحد الإرهابيين ويدعى عبد الرحمن مبسوط، قد نفذ بالأمس هجوما مسلحا على تمركزات عسكرية تابعة للجيش ونقاط أمنية تابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس، مستخدما سلاحا ناريا حربيا (بندقية آلية) وعددا من القنابل ودراجة نارية كان يستقلها في التنقل بين الأهداف، على نحو أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول وجندي بالجيش، إلى جانب رقيب وعريف بقوى الأمن الداخلي، ثم قام بالاحتماء بأحد المباني القريبة.

وطوقت قوات الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي، الإرهابي داخل المبنى الذي تحصن فيه، وقامت وحدة خاصة من جهاز مخابرات الجيش اللبناني تساندها قوة من شعبة المعلومات (الاستخبارات) بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة الإرهابي لإلقاء القبض عليه، واشتبكت معه، قبل أن يسارع إلى تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه. بحسب ما أعلنه الجيش اللبناني بصورة رسمية.

وأظهرت المعلومات الأولية أن الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، سبق له الانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة بسوريا، وأنه قاتل ضمن صفوف تنظيم داعش بمدينة الرقة السورية.

وقوبل الهجوم الإرهابي المسلح بحالة استنكار واسعة من جانب كافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية وكذا المراجع الدينية المختلفة.

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