إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سياره ملاكي بالطريق الصحراوى عند الكيلو 78 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بالنوبارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو 78 بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينه تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "سمير سلامه انطوان 77 سنة بسحجات وكدمات بالذراع الأيمن جرح بسيط بالرأس طوله 2 سم، ميرنا عماد عبد الله 19 سنة بجرح قطعى بالجبهة طولة 3 سم، وسهير لويس نقولة 66 كدمة بالجانب الأيسر للضلوع".



وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.