القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
لايف ستايل
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:05 م

فطار النهاردة.. دبابيس الفراخ بالصوص الحار

فطار النهاردة.. دبابيس
سارة ساويرس
dostor.org/2654097

تحاول الأمهات تغير نمط الوجبات المعدة للأطفال كل يوم، حتي لايشعرون بالملل، ولهذا نقدم لكم طريقة تحضير دبابيس الفراخ بالصوص الحار لفطور شهي:

المقادير:-
كيلو دبابيس دجاج (بحسب أفراد عائلتك|)
بصلة كبيرة مقطعة
معلقة ثوم مفروم
نصف كوبعصير ليمون
معلقة كبيرة خل
معلقة صغيرة زنجبيل
ملح وفلفل اسود
ربع معلقة صغيرة فلفل حار
زيت زيتون
نصف كوب لبن
معلقة كبيرة صويا صوص

الطريقة:
-ابدأي يوضع البصل المقطع في وعاء واسكبي عليه عصير الليمون واخل والملح والفلفل الأسود لتتبيل دبابيس الدجاج بالخليط.
-ثم اغسليها جيدا بالماء والملح ثم تغطى وتوضع فى الثلاجة لمدة 4 ساعات على الاقل.
-رصي دبابيس الدجاج فى صينية وغلفيها بورق الالمونيوم وتوضع فى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تستوي.
- اما عن الصوص، فضعي زيت الزيتون فى اناء على نار هادئة ويضاف إليه البصل والثوم والفلفل الحار والزنجبيل والصويا صوص واللبن ويقلب ثم يترك على النار لمدة 3 دقائق ثم يضاف الخليط الى دبابيس الدجاج.
-قدمي دبابيس الفراخ ساخنة مع عيش بلدي أو أرز، مع السلطة.

اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

الآن

"خلق الله العقول ليلًا ووزّع الأرزاق نهارًا".. معادلة الرزق عند المصريين

التنظيم والادارة: بدء حصر الموظفين مستحقى الترقية واتجاه لإجرائها على مرحلتين

"الإفتاء" تعلن الإجراءات المتبعة لرؤية الهلال في مصر

بريتش بتروليوم تخطط لاستثمار 3 مليارات دولار في مصر خلال عامين

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

صحيفة أسبانية: صلاح قد يحرم ميسي من جائزة "الكرة الذهبية"

الصحة تحذر من عقار بالأسواق لعلاج قرح المعدة غير مطابق للمواصفات

ألبومات الصور

وكيل "صحة بني سويف" يزور مصابي بيارة صرف الفشن

حديقة الفسطاط تتأهب لاستقبال عيد الفطر

استعدادات حديقة الأورمان لاستقبال العيد

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود

رياضة

بايرن ميونخ: خاميس رودريجيز رفض الاستمرار فى صفوف الفريق

مستشار رئيس الكاف: حسم مصير أزمة مباراة نهائي دوري الأبطال مساء اليوم

رويس أفضل لاعب في الدوري الألماني

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

صحيفة أسبانية: صلاح قد يحرم ميسي من جائزة "الكرة الذهبية"

الصحة تحذر من عقار بالأسواق لعلاج قرح المعدة غير مطابق للمواصفات

الرئيس نيوز

من بينها مصر.. بالأرقام: مبيعات السلاح الفرنسي للدول العربية

ترامب "ينام" أثناء خطاب ملكة بريطانيا!

وزيرة الصحة تتفقد "معهد ناصر" ضمن خطة التأمين الطبي للعيد

"القوى العاملة": تعديل إجازة عيد الفطر

حيثيات حكم جنايات الجيزة ببراءة "العادلي" وقيادات "الداخلية"

كشكول

تعيين "النعمانى" مشرفاً على طب سوهاج

"التعليم" تحدد مواصفات امتحانات "الثانوية العامة" لذوي الاحتياجات الخاصة

مرتجي تكشف لـ«كشكول» استعدادات شمال سيناء لماراثون الثانوية العامة

سرقة أجهزة معمل الحاسب الآلي بمدرسة في الإسماعيلية

المعاهد الأزهرية: تصحيح العينة العشوائية لامتحانات الثانوية الأزهرية بعد العيد

الأمصار

ألمانيا: الحكومات تأخذ شرعيتها من إنجازاتها

سخرية كرواتية من قميص برشلونة الجديد

تونس تناقش التجارب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

الاستخبارات العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق

"جماعة حزبية" تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كارلوس سانتانا: عدم مشاهدة التليفزيون هو وصفتي للتفاؤل

وزير البيئة التونسي يبحث سبل الحد من تلوث الشواطئ والبناء العشوائي

492 ألف طالب من 196 دولة ومنطقة درسوا في الصين خلال 2018

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ محطة مصر وكرب ما بعد الصدمة

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ مرض القرن.. روشتة التخلص من آلام ومضاعفات «القولون العصبى»

المزيد
الصحة

اكتشاف حالة إصابة بفيروس "نيباه" المميت في ولاية كيرالا الهندية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎