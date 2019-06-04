فطار النهاردة.. دبابيس الفراخ بالصوص الحار

تحاول الأمهات تغير نمط الوجبات المعدة للأطفال كل يوم، حتي لايشعرون بالملل، ولهذا نقدم لكم طريقة تحضير دبابيس الفراخ بالصوص الحار لفطور شهي:



المقادير:-

كيلو دبابيس دجاج (بحسب أفراد عائلتك|)

بصلة كبيرة مقطعة

معلقة ثوم مفروم

نصف كوبعصير ليمون

معلقة كبيرة خل

معلقة صغيرة زنجبيل

ملح وفلفل اسود

ربع معلقة صغيرة فلفل حار

زيت زيتون

نصف كوب لبن

معلقة كبيرة صويا صوص



الطريقة:

-ابدأي يوضع البصل المقطع في وعاء واسكبي عليه عصير الليمون واخل والملح والفلفل الأسود لتتبيل دبابيس الدجاج بالخليط.

-ثم اغسليها جيدا بالماء والملح ثم تغطى وتوضع فى الثلاجة لمدة 4 ساعات على الاقل.

-رصي دبابيس الدجاج فى صينية وغلفيها بورق الالمونيوم وتوضع فى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تستوي.

- اما عن الصوص، فضعي زيت الزيتون فى اناء على نار هادئة ويضاف إليه البصل والثوم والفلفل الحار والزنجبيل والصويا صوص واللبن ويقلب ثم يترك على النار لمدة 3 دقائق ثم يضاف الخليط الى دبابيس الدجاج.

-قدمي دبابيس الفراخ ساخنة مع عيش بلدي أو أرز، مع السلطة.

