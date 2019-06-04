البابا تواضروس: مواجهة التطرف بالتعليم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مواجهة الفكر المتطرف تبدأ بقاعدة قوية من التعليم، وهي أن يكون فعال وقوي ونتعلم فيه حب الله والآخر والطبيعة، فهي مسكننا الأوسع ونحافظ عليها.



وتابع البابا تواضروس الثاني، خلال حواره مع إذاعة الشرق الأوسط، إن التعليم هو المدخل الصحيح لحفظ سلامة المجتمع ويجب أن يوجد تجديد في التعليم وزيادة جرعات الثقافة في كل مكان، والفن أحد الوسائل الراقية فكيف تكون الثقافة راقية؟ والقراءة أيضًا ومحبتها ثم الإعلام يجب أن يصدر صورة حقيقة وليست سلبية بل تقديم العناصر الإيجابية الفعالة، ويجب توافر عنصر التشجيع والفنون التي كانت في مدارسنا الحكومية.