الحارس المحمدي ينضم لمعسكر المغرب الأحد القادم

حدد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، الأحد المقبل، موعدًا لالتحاق الحارس منير المحمدي بالمعسكر الذي يستعد من خلاله منتخب "الأسود" للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.



وسيشارك المحمدي مع ناديه مالجا في آخر مواجهة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، السبت المقبل، قبل الالتحاق بمعسكر منتخب الأسود.



ولن يسمح رينارد باستمرار الحارس المحمدي مع فريقه لما بعد مباراة السبت، والمشاركة في مباريات المنافسة على الصعود للدرجة الثانية، والتي تنطلق الأسبوع المقبل.



وانطلق معسكر منتخب المغرب، أمس الإثنين، في المركز الوطني بسلا، وحضره 16 لاعبًا، من القائمة الأولية التي تضم 27 لاعبًا، حيث سيلتحق اللاعبون تباعًا في الأيام المقبلة.