9 يونيو.. عرض الفيلم الوثائقي "غرفة لرجل" بمركز درب الثقافي 1718

يُعرض الفيلم الوثائقي "غرفة لرجل" للمخرج أنطوني الشدياق في مركز درب الثقافي 1718 يوم الأحد 9 يونيو، وذلك ضمن برنامج المركز لشهر يونيو.



درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة هو منظمة غير ربحية تأسست في عام 2008، لتستضيف وسائل الفن المختلفة والأحداث الثقافية، كما يقدم المركز ورش عمل وبرامج ومبادرات لتثقيف وتعليم الفنانين الناشئين، ويوفر لهم مساحة لعرض أعمالهم جنبا إلى جنب مع الفنانين المتمرسين. كما ينظم معارض فنية وفعاليات ثقافية في أماكن مختلفة في مصر.



وكان الفيلم عُرض مؤخرًا في أيام بيروت السينمائية، كما شارك في عدد من المهرجانات ومنها مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، أيام القاهرة السينمائية، مهرجان السينما العربية في باريس، مهرجان الفيلم العربي برلين ومهرجان مونتريال الدولي للأفلام الوثائقية بكندا الذي شهد الفيلم من خلاله عرضه العالمي الأول حيث نافس في المسابقة الرسمية للمهرجان.



وتدور أحداث الفيلم حول صانع أفلام لبناني مثلي جنسيًا يعيش مع أمه وأخته وكلبهم في منزل بضواحي بيروت ويحاول من خلال تجديد غرفته الخاصة، إعادة بناء هويته. مع دخول العمال إلى البيت وبدء العمل، يتوالى ظهور الكثير من الأسئلة الجديدة في عقل الشاب، وتعود مواجهات قديمة منسية للظهور، وتتطور المغامرة إلى ما أبعد من ذلك حين يتواصل المخرج مع والده الذي لم يتواصل معه منذ فترة طويلة، ليسأله عن جواز سفره الأرجنتيني الذي كان لديه حين كان طفلًا، وبعد سنوات من الفُراق يبدأ الأب ونجله رحلة إلى أميركا الجنوبية بحثًا عن روابطهما الأسرية.



الفيلم سيناريو وإخراج أنطوني الشدياق، إنتاج طلال المهنا، شركة لينكد برودكشن للإنتاج، شركة سيكام للإنتاج، وتوزيع شركة MAD Solutions، وقد حصل مشروع الفيلم منحة الإنتاج ومابعد الإنتاج من مؤسسة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) ومنحة الإنتاج من مؤسسة الشاشة في بيروت.



أنطوني الشدياق مخرج، كاتب ومونتير ولد في مدينة بيروت عام 1988، تخرج في جامعة القديس يوسف بدرجة الماجستير في العلوم السمعية والبصرية، وأثناء دراسته أخرج أول أفلامه القصيرة نزل كفر هانم، والذي شارك في مهرجان كابريوليه للأفلام القصيرة، ومهرجان قليبية الدولي للأفلام بتونس، وعرض في برنامج سينما بديلة التابع لـبي بي سي عربية، وقنوات MTV اللبنانية.



وفي 2010 شارك أنطوني في برنامج التبادل مع المعهد الدنماركي للسينما، وأخرج فيلمه الوثائقي Equal Men في كوبنهاجن، وعرض الفيلم في برنامج أيام بيروت السينمائية. وبعدها بثلاث سنوات، أخرج أنطوني فيلم Maman، Non، Merci الذي شارك في كتابته مع سليم مراد، وشارك الفيلم في عدة مهرجانات عربية وعرض في أكثر من دولة أوروبية.