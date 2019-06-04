وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار دالاس بواشنطن

وصلت طائرة شركة مصر للطيران الافتتاحية (بوينج دريملاينر B787-9) رقم (MS981) القادمة من القاهرة في 5:10 صباح، اليوم الثلاثاء، إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، وعلى متنها 150 راكبا.



وكان في استقبال الطائرة وفد رفيع المستوى ضم سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير ياسر رضا وقرينته، وعدد من مسؤولي سلطات الطيران المدني بمطار واشنطن دالاس الدولي وفريق عمل الشركة متمثلا في داليا المراغي مدير المكتب وعمر عبد ربه رئيس المحطة.



وحرص مسئولو المطار على الترحيب بوصول الرحلة بتحية أقواس المياه التقليدية احتفاءً بهذه المناسبة.