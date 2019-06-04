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الثقافة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:45 م

محاضرات وأمسيات شعرية بثقافة بنى سويف

محاضرات وأمسيات شعرية
حسام الضمرانى
dostor.org/2654083

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع بني سويف، حيث أقام قصر ثقافة ببا احتفالية بمناسبة يوم البيئة العالمي تضمنت محاضرة بعنوان "المحافظة على البيئة" ألقاها الشعراء أحمد شعبان، شريف صلاح، وعصام فؤاد الذين تحدثوا فيها عن تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم البيئة العالمي من أجل تعميق الوعي العام للحفاظ على البيئة، والهدف من وراء الاحتفال هو مواجهة البشر بما تقابله بيئتنا من مشاكل وصعوبات، كما أن الاحتفال بالبيئة عالميًا يمنح الشعوب والمواطنين الصلاحيات التي تمكنهم من أن يكونو أعضاء فاعلين في أحداث التنمية المستدامة والمتوازنة، إلى جانب أمسية شعرية ولقاء أدبي لشعراء نادي الأدب.

وناقشت مكتبة أبوصير الملق كتاب "العولمة والطريق الثالث" الذي تناول تعريف العولمة، نشأتها التاريخية، وتأثيرها على الوطن العربي، ونظّم بيت ثقافة أهناسيا المدينة حلقة لمناقشة قصيدة الشعر الحديثة للشاعر عطية معبد، الذي أوضح معنى الشعر الحديث بأنه الشعر العربي الذي كتب في العصر الحديث، وصفة العصر الحديث يُقصد به الإطار الزمني الذي تتميز فيه معالم الحياة عن الأزمنة السابقة، كما أن جميع قصائد الشعر الحديث بدأت إبان الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام.

محاضرات وأمسيات شعرية بثقافة بنى سويف
محاضرات وأمسيات شعرية بثقافة بنى سويف
محاضرات وأمسيات شعرية بثقافة بنى سويف
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