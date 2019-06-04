"ثقافة القاهرة" تحتفل بعيد الفطر المبارك

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة القاهرة؛ حيث نفّذت مكتبة sos مجلة عن هيلين كيلر وأخرى عن فرحة العيد، كما أقيمت ورشة لتعليم العزف والاستماع لأغاني العيد، وقامت مكتبة الأسرة بألماظة بعمل مجلة حائط للأطفال بمناسبة الاحتفال "بعيد الفطر المبارك".



واستكمل قصر ثقافة الريحاني ورشة الكولاج باستخدام قصاص الورق المقوى، كما ناقشت مكتبة دار الحرب الإلكترونية كتاب "زكاة الفطر" للكاتب عبد التواب يوسف الذي يتناول أحكام زكاة الفطر، وعقدت مكتبة طفل المعادي ورشة حكي لقصتي "الفأرة الغضبانة، علي بابا واللصوص الأربعون" لأطفال حضانة الجمعية.



وأقام بيت ثفافة نادى الهلوليدو ورشة حكي لقصة "وفاء كلب" تأليف أمير سعيد السحار، كما أقام بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة ورشة رسوم أطفال بمناسبة عيد الفطر.