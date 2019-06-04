وفد رفيع المستوي يستقبل أول رحلة لـ"مصر للطيران" بواشنطن

وصلت رحلة شركة مصر للطيران الافتتاحية رقم MS981 القادمة من القاهرة في تمام الساعة 5:10 صباح اليوم إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، وعلى متنها ١٥٠ راكبًا وذلك على متن أحدث طرازتها من بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner.



وكان في استقبال الطائرة وفد رفيع المستوى ضم سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير ياسر رضا وحرمه، وعدد من المسئولين من سلطات الطيران المدني بمطار واشنطن دالاس الدولي وفريق عمل الشركة متمثل في داليا المراغي مدير المكتب وعمر عبد ربه رئيس المحطة.



وحرص مسئولو المطار على الترحيب بوصول الرحلة بتحية أقواس المياه التقليدية احتفاءً بهذه المناسبة.



يذكر أن أول رحلة للشركة الوطنية مصر للطيران غادرت أمس من مطار القاهرة الدولي متوجه إلى مطار واشنطن.