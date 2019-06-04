ختام فعاليات الأنشطة الرمضانية بثقافة سوهاج

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع سوهاج، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بجرجا مناقشة "كتاب النيل" تأليف أحمد شفيق، ودارت المناقشة عن أهمية النيل والحفاظ عليه بمقر المكتبة، كما عقد بيت ثقافة جرجا ورشة فنية لعمل رسومات تعبر عن فرحة العيد.



واختتم بيت ثقافة بنى جميل ورشة تدريبة للتفصيل والخياطة والتى استمرت حتى 2 يونيو بمشاركة المدربة أم كلثوم محمد، وأقام نادى أدب قصر ثقافة سوهاج أمسية شعرية بحضور مجموعة من الشعراء والأدباء، وأقام قصر ثقافة المنشأة حلقة بحثية بعنوان "التفكك الأسرى" حاضر فيها د. أحمد رمضان مدير شئون القرآن بمديرية الأوقاف بسوهاج، تحدث فيها عن أهم أسباب التفكك وطرق حلها، كما أوضحت د. نجاة عقيل عن طرق بناء الأسرة السعيدة، واختتم الحلقة د. فنجرى أبو غلاب ببعض الأمثال الشعبية التى توضح أسباب التفكك الأسرى، وأدار الحلقة أوفى عبدالله الأنور وكيل اتحاد كتاب مصر.